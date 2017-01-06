Объявленный 2017-й Годом нравственности, воспитания и культуры - это продолжение Года истории и культуры и говорит о системном подходе к поднятию нравственности и духовности населения на более цивилизованный уровень. Об этом сообщил историк, культуровед Тынчтыкбек Чоротегин.

"В прошлом году мы отметили 1000-летие поэта и мыслителя Жусупа Баласагына, это один из важных призывов к воспитанию и нравственной культуре для всех категорий граждан. Мы живем в материалистическом мире и иногда забываем о нравственности. Для развития населения и государства необходимо уделять особое внимание воспитанию, культуре и нравственности", - сообщил Чоротегин.

По его словам, в настоящее время образовался вакуум в воспитании нового поколения, который может усугубиться, если вопросам воспитания и культуры не уделять достаточного внимания.

"Воспитание, нравственность, хорошие манеры не приходят сами собой, если ими не заниматься. Это приобретается через воспитание, это очень важная часть развития государства, молодежи и человечества в целом. Через воспитание и нравственность мы поднимаем нашу культуру на современный уровень, эти вопросы взаимосвязаны", - пояснил культуровед.

Историк отметил важность развития нравственности и культуры в воспитании политической элиты и молодежи.