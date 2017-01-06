Атамбаев наградил министра коммерции Китая Гао Хучэна орденом "Данакер"

Президент КР Алмазбек Атамбаев наградил орденом "Данакер" министра коммерции Китая Гао Хучэн. Глава государства вручил почетную награду за большой вклад в развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, укрепление всесторонних связей между народами двух стран в ходе рабочей поездки в КНР.

"Для меня огромная честь получить орден "Данакер", который вручается лично господином президентом. Думаю, что данный орден – это высокая оценка работы Министерства коммерции Китая со стороны руководства и народа Кыргызстана, а также свидетельство высокого уровня торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Это высокая оценка работы всех участников внешнеэкономической деятельности, которые принимают совместные усилия для выведения сотрудничества между нашими странами на новый уровень", - сказал Гао Хучэн.

Он отметил, что благодаря личному содействию президента Алмазбека Атамбаева и председателя КНР Си Цзиньпиня кыргызско-китайское торгово-экономическое сотрудничество поступательно развивается в интересах народов двух стран.

В свою очередь Атамбаев поблагодарил министра коммерции Китая за громадную проводимую работу.

"Мы видим, что многое делается в Кыргызстане благодаря работе именно Министерства коммерции Китая", - сказал президент. – В том, что за последние несколько лет отношения между Кыргызстаном и Китаем вышли на новый уровень стратегического сотрудничества есть также заслуга Министерства коммерции Китая во главе с Гао Хучэном".

Президент Алмазбек Атамбаев и министр коммерции Гао Хучэн также обсудили ход реализации совместных проектов в различных сферах и планы по дальнейшему наращиванию взаимодействия по широкому спектру вопросов торгово-экономического сотрудничества.