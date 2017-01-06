Атамбаев наградил министра коммерции Китая Гао Хучэна орденом "Данакер"

А зачем им орден Данакер? Или передал свой орден полученный от Бакиева?
Президент КР Алмазбек Атамбаев наградил орденом "Данакер" министра коммерции Китая Гао Хучэн. Глава государства вручил почетную награду за большой вклад в развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, укрепление всесторонних связей между народами двух стран в ходе рабочей поездки в КНР.
"Для меня огромная честь получить орден "Данакер", который вручается лично господином президентом. Думаю, что данный орден – это высокая оценка работы Министерства коммерции Китая со стороны руководства и народа Кыргызстана, а также свидетельство высокого уровня торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Это высокая оценка работы всех участников внешнеэкономической деятельности, которые принимают совместные усилия для выведения сотрудничества между нашими странами на новый уровень", - сказал Гао Хучэн.
Он отметил, что благодаря личному содействию президента Алмазбека Атамбаева и председателя КНР Си Цзиньпиня кыргызско-китайское торгово-экономическое сотрудничество поступательно развивается в интересах народов двух стран.
В свою очередь Атамбаев поблагодарил министра коммерции Китая за громадную проводимую работу.
"Мы видим, что многое делается в Кыргызстане благодаря работе именно Министерства коммерции Китая", - сказал президент. – В том, что за последние несколько лет отношения между Кыргызстаном и Китаем вышли на новый уровень стратегического сотрудничества есть также заслуга Министерства коммерции Китая во главе с Гао Хучэном".
Президент Алмазбек Атамбаев и министр коммерции Гао Хучэн также обсудили ход реализации совместных проектов в различных сферах и планы по дальнейшему наращиванию взаимодействия по широкому спектру вопросов торгово-экономического сотрудничества.