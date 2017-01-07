Жительница Бразилии молилась фигурке лорда эльфов, перепутав ее со святым

Жительница Бразилии Габриела Брандао рассказала на своей странице в "Фейсбуке" о том, что её прабабушка ежедневно молится фигурке героя фильма "Властелин колец" - владыке эльфов Элронду. Как пишет TJournal, на запись обратило внимание издание Mashable.

Как рассказала девушка, её родственница перепутала вымышленного персонажа с христианским святым Антонием. На Ebay автор публикации нашла идентичную обнаруженной у прабабушки фигурку Элронда, однако так и не смогла объяснить, откуда взялась фигурка сказочного персонажа у пожилой женщины.

Элронд - один из главных персонажей в книге "Властелин колец", роль которого в одноимённом фильме сыграл британо-австралийский актёр Хьюго Уивинг.