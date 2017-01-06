Кыргызстан на Всемирной зимней Универсиаде-2017 представят 12 спортсменов

296  0
Гулиза Авазова

Кыргызстан на Всемирной зимней Универсиаде-2017 представят 12 спортсменов. Об этом "ВБ" сообщили в Федерации студенческого спорта Кыргызстана.

Как уточняется, кыргызстанцы примут участие в состязаниях по биатлону, сноуборду, фигурному катанию, а также по видам лыжного спорта, в частности слалому, лыжному кроссу и прыжкам с трамплина.

Помимо этого, в резерве находится одна фигуристка из Кыргызстана. "Она была зарегистрирована позже, поэтому, если какая-нибудь страна не примет участия, она будет допущена к Универсиаде", - сообщили в федерации.

Окончательный состав сборной будет сформирован на следующей неделе.

Как отметили в федерации, 12 спортсменов сопровождают 7 тренеров, а также три официальных лица. Делегацию возглавляет президент Федерации студенческого спорта Токтобек Иманалиев.

Напомним, Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан). Медали будут разыгрываться по 12 видам спорта.

URL: http://www.vb.kg/353178
Теги:
универсиада, горнолыжный спорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  