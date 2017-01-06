Кыргызстан на Всемирной зимней Универсиаде-2017 представят 12 спортсменов. Об этом "ВБ" сообщили в Федерации студенческого спорта Кыргызстана.

Как уточняется, кыргызстанцы примут участие в состязаниях по биатлону, сноуборду, фигурному катанию, а также по видам лыжного спорта, в частности слалому, лыжному кроссу и прыжкам с трамплина.

Помимо этого, в резерве находится одна фигуристка из Кыргызстана. "Она была зарегистрирована позже, поэтому, если какая-нибудь страна не примет участия, она будет допущена к Универсиаде", - сообщили в федерации.

Окончательный состав сборной будет сформирован на следующей неделе.

Как отметили в федерации, 12 спортсменов сопровождают 7 тренеров, а также три официальных лица. Делегацию возглавляет президент Федерации студенческого спорта Токтобек Иманалиев.

Напомним, Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан). Медали будут разыгрываться по 12 видам спорта.