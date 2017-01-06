Президент внес поправки в Закон КР "О средствах массовой информации"

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" (в Законы Кыргызской Республики "О средствах массовой информации" и "Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики").

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 ноября 2016 года.

Целью Закона является восполнение пробелов, содержащихся в Законах Кыргызской Республики "О средствах массовой информации" и "Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики" в части указания информации, не подлежащей разглашению.

В соответствии с положениями Закона Кыргызской Республики "О защите государственных секретов Кыргызской Республики" государственные секреты Кыргызской Республики подразделяются на 3 категории: государственную, военную и служебную тайны.

В Законах Кыргызской Республики "О средствах массовой информации" и "Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики" отсутствуют положения, касающиеся информации, составляющей военную тайну.

Положениями принятого закона вносятся соответствующие поправки в действующее законодательство, направленные на восполнение выявленных пробелов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/353179
Теги:
президент, СМИ
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