Нарциссизм начальства связали с депрессией работников

Британские ученые пришли к выводу, что работа под началом руководителей, обладающих психопатическими и нарциссическими чертами личности, связана с повышенным риском депрессии. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на EurekAlert!.

Особенности коммуникации между начальством и сотрудниками часто рассматриваются в контексте производительности труда. Однако то, как черты личности руководителей влияют на психологическое состояние подчиненных, изучено недостаточно. Так, неясно, в чем именно может выражаться такое влияние, специфично ли оно для профессий и каковы его долгосрочные последствия.

Чтобы выяснить это, ученые из Манчестерского университета провели опрос среди 1,2 тысячи человек, в том числе занимающих руководящие должности. Им предлагалось оценить собственное психологическое благополучие на рабочем месте, частоту угроз со стороны начальства, а также описать личность руководителя. В роли испытуемых выступали представители разных отраслей промышленности.

Результаты показали, что работники, руководитель которых обладает психопатическими и нарциссическими чертами, более склонны к расстройствам депрессивного спектра (больше баллов по шкале клинической депрессии). Кроме того, эти сотрудники в среднем чаще сталкивались с контрпродуктивным поведением на рабочем месте и угрозами со стороны начальства.

По мнению авторов, тенденция тесно связана с личностью руководителей. Так, сочетание психопатических и нарциссических черт делает их, с одной стороны, сосредоточенными на стремлении к власти и, с другой, - мало восприимчивыми к чувствам окружающих. Излишняя критичность и склонность к манипуляциям создают вокруг таких начальников токсическую среду, отмечают ученые.