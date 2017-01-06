Принят закон, который обяжет чиновников отчитываться перед СМИ

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Законы Кыргызской Республики "О гарантиях и свободе доступа к информации", "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики", "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики").

Закон принят в целях повышения правовой культуры граждан путем установления требований обязательного проведения информационно-разъяснительной работы социально-значимых решений, принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления.

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в Законы "О гарантиях и свободе доступа к информации", "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики", "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики".

Положения вышеуказанных законов дополняются нормами, обязывающими государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица по принятым социально-значимым решениям, в том числе нормативным правовым актам, возлагающим новые обязанности на граждан, юридических лиц, устанавливающим или усиливающим ответственность проводить в средствах массовой информации информационно-разъяснительную работу.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.