В Кочкор-Ате мужчина вышел на свободу и в тот же день совершил преступление

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Аида Джумашева

В ночь с 30 на 31 декабря в городе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области в результате драки с применением оружия ранены двое парней. Об этом сегодня, 6 января, сообщили в МВД.

Как уточняется, инцидент произошел около Дома культуры. По предварительным данным, двое мужчин на автомашине "Субару-Легаси", ехав на высокой скорости, чуть не сбили на дороге компанию других молодых людей. В ответ на возмущение пешеходов один из пассажиров иномарки вытащил оружие и стал стрелять в землю.

"После этого водитель, не снижая скорости, стал гонять перед Домом культуры. Как только машина остановилась, из салона был произведен еще один выстрел, но уже в сторону компании. Один из стоявших молодых людей был ранен в лицо, его доставили в больницу. Второй ранен в область головы, но от госпитализации отказался. После инцидента виновники скрылись. Предположительно, выстрелы производились из гладкоствольного оружия с дробовыми патронами.

Милиционеры установили личность хозяина авто, на котором скрылись злоумышленники. Принятыми мерами сотрудниками органов внутренних дел по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое ранее судимых жителей города Кочкор-Ата. Им предъявлено обвинение, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один и два месяца. Кроме того, выяснилось, что один из задержанных вышел на свободу в день совершения нового преступления", - отметили в МВД.

URL: http://www.vb.kg/353187
Теги:
Джалал-Абадская область, оружие, ранение, стрельба
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