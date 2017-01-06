Сотрудники такси похитили человека и избили битой

Сотрудники милиции задержали четверых мужчин, которые подозреваются в похищении человека. Об этом сообщает ГУВД.

Уточняется, с заявлением в милицию обратился 27-летний парень, который сообщил, что 28 декабря примерно в 23.30 в 12-м микрорайоне несколько человек, применив физическую силу, затолкали его в автомобиль. Мужчину вывезли в Кой-Таш, раздели и избили битой.

Все действия злоумышленники снимали на видео. У мужчины потребовали 6 тысяч долларов, а также забрали 10 тысяч сомов и паспорт.

В ходе розыска по данному факту задержали четверых человек:

1. Д.Р., 1992 г.р., уроженец Чуйской области, работает в "Жорго такси";

2. Т.Ш., 1983 г.р., уроженец Чуйской области, работает в "Жорго такси";

3. К.З., 1977 г.р., уроженец Чуйской области, работает на частном предприятии;

4. И.Х., 1978 г.р., уроженец Ошской области.

В настоящий момент задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.