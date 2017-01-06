Сотрудники такси похитили человека и избили битой

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Глеб Куренев

Сотрудники милиции задержали четверых мужчин, которые подозреваются в похищении человека. Об этом сообщает ГУВД.

Уточняется, с заявлением в милицию обратился 27-летний парень, который сообщил, что 28 декабря примерно в 23.30 в 12-м микрорайоне несколько человек, применив физическую силу, затолкали его в автомобиль. Мужчину вывезли в Кой-Таш, раздели и избили битой.

Все действия злоумышленники снимали на видео. У мужчины потребовали 6 тысяч долларов, а также забрали 10 тысяч сомов и паспорт.

В ходе розыска по данному факту задержали четверых человек:

1. Д.Р., 1992 г.р., уроженец Чуйской области, работает в "Жорго такси";

2. Т.Ш., 1983 г.р., уроженец Чуйской области, работает в "Жорго такси";

3. К.З., 1977 г.р., уроженец Чуйской области, работает на частном предприятии;

4. И.Х., 1978 г.р., уроженец Ошской области.

В настоящий момент задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.

URL: http://www.vb.kg/353188
Теги:
ГУВД, Бишкек
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Комментарии
Смерть манкуртам
06.01.2017, 17:50

Это манкурты, их не надо сажать, их к стенке после биты...

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(
06.01.2017, 19:02

Вахабиты какие-то. Нужно их на терроризм проверить. По крайней мере 2 и 4 слева.

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имя мое
06.01.2017, 19:19

а проще озаглавить нельзя?? не "сотрудники", а "таксисты" похитили и ограбили. и с чего такая конфиденциальность с мордами лиц?? пусть уж "героев" страна знает в лицо.

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Трамп
06.01.2017, 19:30

Опять жорго ?

Не служба такси, а какая то ОПГ банда !

+2
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Фрунзе
06.01.2017, 19:30

Опять Жорго!!!

Причём, двое из них борода число

Что говорит не в пользу верующих!

Властям давно уже за порядок браться!

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Venera Bopo
06.01.2017, 19:43
Карма: 0
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Минусов: 1
Комментариев: 7

Фрунзе

Опять Жорго!!!

Причём, двое из них борода число

Что говорит не в пользу верующих!

Властям давно уже за порядок браться!

А вы провокатор по ходу. Чуть что борода, так сразу религия. А между прочим, 2 из них бороду не носят, так что вы забыли сказать,что это могут быть светские эесремисты. Бред собач...

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Карина Ергиева
06.01.2017, 21:22
Карма: -8
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Минусов: 87
Комментариев: 548

Сотрудники такси

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