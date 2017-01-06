Алмазбек Атамбаев встретился с Председателем КНР Си Цзиньпинем

229  0
ВБ, Янис Свикланс

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 6 января, в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, ход реализации совместных проектов в различных сферах и перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия по всем направлениям. Главы государств также обменялись мнениями по различным вопросам международной и региональной повестки дня.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что вчера страны праздновали 25-летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. За этот период государствам удалось установить политический диалог, наладить торгово-экономическое сотрудничество, укрепить связи с культурно-гуманитарной сфере. Важно продолжить взаимодействие.

Алмазбек Атамбаев поблагодарил китайскую сторону за радушие и теплый прием.

"Рад возможности обменяться мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества", - подчеркнул Президент, отметив символичность того, что сегодняшняя встреча совпала по времени с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. По словам Президента Алмазбека Атамбаева, между странами налажен активный политический диалог, развивается сотрудничество в экономике, культурно-гуманитарном направлении и в сфере обеспечения безопасности. "Мы успешно сотрудничаем в рамках различных международных организаций",- сказал Глава государства.

"Наши двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического сотрудничества, что соответствует духу наших взаимоотношений", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин отметили большие успехи в развитии двустороннего сотрудничества после установления отношений стратегического партнерства. По мнению лидеров двух государств, дальнейшее углубление кыргызско-китайских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран, благоприятствуют стабильности и развитию в регионе.

URL: http://www.vb.kg/353189
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Китай, Си Цзиньпин
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  