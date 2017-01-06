Алмазбек Атамбаев встретился с Председателем КНР Си Цзиньпинем

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 6 января, в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, ход реализации совместных проектов в различных сферах и перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия по всем направлениям. Главы государств также обменялись мнениями по различным вопросам международной и региональной повестки дня.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что вчера страны праздновали 25-летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. За этот период государствам удалось установить политический диалог, наладить торгово-экономическое сотрудничество, укрепить связи с культурно-гуманитарной сфере. Важно продолжить взаимодействие.

Алмазбек Атамбаев поблагодарил китайскую сторону за радушие и теплый прием.

"Рад возможности обменяться мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества", - подчеркнул Президент, отметив символичность того, что сегодняшняя встреча совпала по времени с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. По словам Президента Алмазбека Атамбаева, между странами налажен активный политический диалог, развивается сотрудничество в экономике, культурно-гуманитарном направлении и в сфере обеспечения безопасности. "Мы успешно сотрудничаем в рамках различных международных организаций",- сказал Глава государства.

"Наши двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического сотрудничества, что соответствует духу наших взаимоотношений", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин отметили большие успехи в развитии двустороннего сотрудничества после установления отношений стратегического партнерства. По мнению лидеров двух государств, дальнейшее углубление кыргызско-китайских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран, благоприятствуют стабильности и развитию в регионе.