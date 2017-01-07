My English is good. 500 учителей английского повысят квалификацию

500 учителей английского языка во всех регионах пройдут обучающий тренинг, сообщает Министерство образования и науки.

Стартовал проект "Оценивание в обучении английскому языку и развитие системы наставничества для учителей английского языка".

Проект начался с реализации первой стадии проекта – тренинга, который проводится с 5 по 7 января одновременно в городах Бишкек и Ош для 80 учителей.

Целью тренинга является обучение навыкам и инструментам оценивания и подготовки тренеров, которые будут проводить данный курс по "каскадному методу" для своих коллег в регионе. Таким образом, согласно стратегии проекта, более 500 учителей во всех регионах будут задействованы в этой программе.

Министерство образования и науки КР отмечает, что проект предоставит широкие возможности для учителей через участие в системных тренингах. В рамках проекта учителя смогут повысить свой профессиональный уровень, а также развить навыки лидерства через проведение обучающих курсов для своих коллег в регионах.