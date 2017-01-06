Почти 4000 землетрясения за год произошло в КР. Активизировались оползни

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На территории Кыргызстана в 2016 году произошло 3800 землетрясений. Об этом сообщил директор департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР Анаркул Айталиев, говоря о причинах активизации оползневых явлений.

"Основные причины активизации оползневых процессов – это большое количество атмосферных осадков в 2016 году, влияние землетрясений. В 2016 году на территории КР зарегистрировано свыше 3800 землетрясений, в том числе 40 из них - 3-5 баллов", - сообщил Айталиев.

Он пояснил, что всего по республике насчитывается около 5000 оползней. Вблизи опасных участков проживали 4230 семей, из них отселены в безопасное место, выданы земельные участки – 1272 семьям, 863 семьи еще не переселены. 2095 семей получили ссуду, земельные участки, но продолжают проживать в опасных участках.