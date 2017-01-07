Православные христиане отмечают Рождество Христово

Миллионы православных верующих отмечают один из главных праздников Рождество Христово. Торжественные богослужения прошли в ночь на субботу в 70 странах.

Вчера,6 января 2017 года, в рождественский сочельник, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил провел богослужение в Свято-Воскресенском кафедральном соборе, по окончании которого перед вынесенной из алтаря рождественской свечой, символизирующей Вифлеемскую звезду, в центральной части храма были пропеты рождественские молитвы.

К Кыргызстанцам с рождественским посланием обратился епископ Бишкекскмй и Кыргызстанский Даниил.

"Надо напоминать себе, что всё земное – второстепенно, обманчиво и не может дать подлинного счастья; что только Бог есть источник подлинного блага, которое начинается с внутреннего мира. Вот почему в церкви мы чаще всего слышим именно это пожелание от священника: "Мир всем! Поздравляю всех вас, с пресветлым Рождеством Господа нашего Иисуса Христа..Да ниспошлет ныне родившийся Господь душам вашим радость и праздничное ликование, да уврачует болезни и утешит скорби, да поможет вам в наступающем Новолетии принести Ему в дар золото любви, благоухание веры и милосердие ", - обратился к православным Даниил