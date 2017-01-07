Православные христиане отмечают Рождество Христово

195  0
Руслан Изреков

Миллионы православных верующих отмечают один из главных праздников Рождество Христово. Торжественные богослужения прошли в ночь на субботу в 70 странах.

Вчера,6 января 2017 года, в рождественский сочельник, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил провел богослужение в Свято-Воскресенском кафедральном соборе, по окончании которого перед вынесенной из алтаря рождественской свечой, символизирующей Вифлеемскую звезду, в центральной части храма были пропеты рождественские молитвы.

К Кыргызстанцам с рождественским посланием обратился епископ Бишкекскмй и Кыргызстанский Даниил.

"Надо напоминать себе, что всё земное – второстепенно, обманчиво и не может дать подлинного счастья; что только Бог есть источник подлинного блага, которое начинается с внутреннего мира. Вот почему в церкви мы чаще всего слышим именно это пожелание от священника: "Мир всем! Поздравляю всех вас, с пресветлым Рождеством Господа нашего Иисуса Христа..Да ниспошлет ныне родившийся Господь душам вашим радость и праздничное ликование, да уврачует болезни и утешит скорби, да поможет вам в наступающем Новолетии принести Ему в дар золото любви, благоухание веры и милосердие ", - обратился к православным Даниил

URL: http://www.vb.kg/353194
Теги:
православие, праздник
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  