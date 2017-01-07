Хэппи энд. Ранее пропавшая в Москве 21-летняя кыргызстанка нашлась

21-летняя гражданка Кыргызстана, которая ранее была объявлена в поиск в Москве, нашлась. Об этом сообщил представитель МВД КР в РФ Аскат Алиев.

Девушка нашлась 6 января.

"В результате поисковых работ местных правоохранительных органов было установлено ее местонахождение. Девушку в целости и невредимости привезли к ее матери. Она объяснила, что по различным причинам не выходила на связь с родными все это время, но сейчас у нее ни к кому нет претензий. Завтра они вернутся в Кыргызстан", - сообщил Алиев.

Напомним, 21-летняя Арууна Камбарова с сентября не выходила на связь с родными и никто не знал ее местонахождение. 10 дней назад ее мать прилетела в Москву и начала самостоятельно искать дочь. Предполагалось, что все это время она находилась со своим парнем. Через местную милицию и социальные сети девушку нашли.