Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Рождества Христова

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ВБ

Текст поздравления главы государства:

"Дорогие соотечественники,

Уважаемые православные христиане Кыргызстана!

От всей души поздравляю всех православных христиан Кыргызстана со светлым праздником Рождества Христова! С праздником искренней радости, мира и всепрощения!

Праздник Рождества и связанные с ним традиции стали неотъемлемой частью культуры народа Кыргызстана. Это праздник, рождающий добрые и светлые мысли, укрепляющий семейные ценности, взаимопонимание и уважение, согласие в обществе.

Рождественские дни – время благотворительности и милосердия, искреннего внимания ко всем, кто нуждается в участии, помощи и заботе.

Пусть новый 2017 год принесет каждому человеку, в каждый дом, и в целом, всему народу Кыргызстана благополучие, процветание. Желаю всем крепкого здоровья и счастья.

С праздником вас, дорогие соотечественники, уважаемые православные христиане!

Любви и добра вам, долгих и благих лет жизни!"

URL: http://www.vb.kg/353197
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент
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