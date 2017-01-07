37 человек пострадали в стрельбе в аэропорту во Флориде

После стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл, штат Флорида, США, пострадали 37 человек. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается на странице офиса шерифа округа Броуард в Twitter.

"Пять человек мертвы. Восемь пострадали сначала. Еще 37 пострадали после инцидента", - говорится в сообщении. В офисе шерифа уточнили, что все пострадавшие госпитализированы.

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января. В результате погибли пять человек. Кадры телетрансляций с места происшествия засняли панику, начавшуюся после стрельбы. В ряде мест, как отмечают СМИ, возникла давка.

Преступник задержан, полиция предполагает, что он действовал в одиночку. У стрелявшего найдены документы на имя 26-летнего Эстебана Сантьяго. По версии следствия, он прилетел в Форт-Лодердейл рейсом авиакомпании Delta из Анкориджа, Аляска.

Брат подозреваемого Брайан Сантьяго сообщил, что Эстебан в течение года он воевал в составе Национальной гвардии в Ираке, позднее переехал на Аляску, где служил сапером. В августе 2016 года он был уволен из рядов Национальной гвардии.

По данным СМИ, Эстебан Сантьяго страдал от психического расстройства. В ноябре он обращался в ФБР, утверждая, что правительство контролирует его мысли и заставляет смотреть видеоролики террористической группировки "Исламское государство". Агенты Бюро в Анкоридже после беседы с Сантьяго обратились в полицию, чтобы та дала оценку состоянию его психического здоровья.