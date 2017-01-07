ООН создаст рабочую группу по борьбе с сексуальной эксплуатацией

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о создании специальной рабочей группы по противодействию сексуальной эксплуатации и изнасилованиям, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт организации.

Генсек поручит этой группе разработку "ясной и способной в корне изменить ситуацию стратегии", которая позволит достичь "заметных и ощутимых улучшений".

Данная стратегия, по словам Гутерреша, выступит в качестве "меры чрезвычайного характера".

В состав группы по борьбе с сексуальным насилием войдут высокопоставленные чиновники, представляющие различные комитеты ООН.

Ранее Антониу Гутерреш во время своей первой речи в качестве генсека организации призвал правительства и народы бороться за мир.