В Турции уволены еще 6 тысяч госслужащих

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В Турции в рамках новой волны массовых чисток после неудавшегося летом путча уволены свыше 6 тысяч госслужащих. Соответствующий декрет издан в пятницу, 6 января, на фоне сохраняющегося в стране режима чрезвычайного положения, передает DW со ссылкой на газету Hürriyet.

Под действие указа подпали 2,687 офицеров полиции, 1,699 чиновников министерства юстиции и 838 сотрудников министерства здравоохранения, 649 ученых и 135 должностных лиц из управления по религиозным делам.

Правящая Партия справедливости и развития (AKP), а также одно из оппозиционных объединений, ультраконсервативная Партия националистического движения (MHP), 3 января поддержала предложение о продлении в стране режима ЧП. Изначально он был введен после неудавшейся попытки госпереворота, произошедшей 15 июля 2016 года. Нынешнее действие ограничительной меры должно было закончиться 19 января. Правительство использует расширенные полномочия, которые дает ему подобное распоряжение, для преследования своих противников. Не менее 37 тысяч человек были арестованы, еще десятки тысяч людей были задержаны, однако затем отпущены.

URL: http://www.vb.kg/353201
Теги:
Турция
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