Конгресс США утвердил Трампа и Пенса на новых должностях

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На совместном заседании Конгресса и Палаты представителей США в пятницу кандидатуры Дональда Трампа и Майкла Пенса официально утверждены в должностях избранных президента и вице-президента США, сообщает Интерфакс.

На заседании под председательством вице-президента США Джозефа Байдена были оглашены данные сертификатов голосования по штатам из расчета один голос - один штат. Победу одержала пара от Республиканской партии Трамп-Пенс. В ходе голосования неоднократно звучали протесты с упоминанием "российского вмешательства" и "оказания давления на избирателей" в ходе выборов, однако все протесты были отклонены.

В соответствии с окончательными данными, Дональд Трамп набрал 304 голоса выборщиков, в то время как его соперница Хиллари Клинтон - 227. Майк Пенс в должности вице-президента заручился поддержкой 305 выборщиков. Между тем, на первом этапе - в ходе общенационального голосования Клинтон получила на три миллиона больше голосов избирателей, чем Трамп.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

URL: http://www.vb.kg/353202
Теги:
президент, США, Дональд Трамп
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