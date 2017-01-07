Прах Кэрри Фишер похоронили в гигантской капсуле от антидепрессанта

Пресса запечатлела брата актрисы Кэрри Фишер Тодда, с урной для праха покойной. В последний путь актриса отправилась в гигантской таблетке антидепрессанта "Прозак", пишет TJournal. Тодд Фишер отметил, что этот сувенир был любимой вещью в доме Кэрри и ей хотелось бы уйти подобным образом. Фишер скончалась 27 декабря 2016 в Лос-Анджелесе от остановки сердца.

Как отмечает Hollywood Reporter, актриса всегда была честна с публикой и не скрывала, что одно время имела проблемы с наркотиками и периодически была подвержена депрессии, а потому принимала таблетки. Тем не менее, она никогда не теряла чувства юмора,поэтому наверняка оценила бы похороны в капсуле антидепрессанта.