В Китае арестовали мужчину спустя 21 год после преступления

В Китае правоохранительн ые органы работают по принципу - "наказание за совершённое преступление неотвратимо, когда бы оно ни произошло". И доказательством работы под таким лозунгом является арест мужчины, который совершил преступление 21 год назад, пишет Online24News.

Летом 1995 года, Чэнь Сюйминь, совместно с бандой из четырёх человек, атаковал инкассаторский автомобиль рядом с отделением банка, смертельно ранив охранника. После ожесточённой перестрелки преступники смогли угнать машину вместе с 15 млн юаней, или 2,8 млн долларов США. Не прошло и двух месяцев, как банда из 4 человек и 10 человек пособников, были арестованы полицией Китая за это преступление. В ходе обыска был изъят приличный арсенал огнестрельного оружия, но вот сам Чэнь Сюйминь смог избежать наказания.

Как сообщают в МВД Китая, преступник был задержан на рынке в провинции Юньнань. Полицейские смогли узнать преступника, не смотря на то, что он сделал пластическую операцию.