Стрельбу во Флориде открыл ветеран войны в Ираке с расстройством психики

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26-летний Эстебан Сантьяго, открывший стрельбу в международном аэропорту Флориды, ранее служил в Ираке, а после увольнения проходил лечение от психического расстройства, сообщает Медуза со ссылкой на NBC.

Сантьяго с 2007 года служил в Национальной гвардии. В 2010 году он провел 10 месяцев в Ираке. Его подразделение, как сообщает The New York Times, занималось разминированием дорог. Двое сослуживцев Сантьяго погибли при нападениях боевиков. Сам он, по всей видимости, не принимал непосредственного участия в боевых операциях.

В августе 2016 года Сантьяго оставил военную службу. После увольнения он жаловался, что слышит голоса в своей голове. В ноябре он пришел в офис ФБР в Анкоридже и заявил, что его разум контролирует американская разведка и что ЦРУ заставляет его смотреть видео, снятые террористами "Исламского государства". Сантьяго добровольно согласился пройти курс психиатрического лечения.

Сантьяго говорил, что никому не хочет причинить вреда, и ФБР закрыла дело после проверок и бесед с членами его семьи.

Эстебан Сантьяго открыл беспорядочную стрельбу в аэропорту Флориды 6 января, после того как прилетел из Анкориджа, штат Аляска. Пять человек были убиты, еще восемь получили ранения. Преступника задержала полиция.

Сантьяго провез пистолет в багаже в соответствии с правилами, действующими в США. У преступника не было сообщников, его мотивы не установлены.

URL: http://www.vb.kg/353208
Теги:
аэропорт, стрельба, США
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