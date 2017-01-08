В клумбу мне цветок! Скоро начнется подготовка к озеленению столицы

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" сообщает, что в конце января этого года в четырех теплицах Бишкека будут посеяны более 1 млн 500 тысяч однолетних цветов. Уже весной готовые рассады будут высажены на клумбах столицы.

На клумбах будут высажены: бегония, колеус, петуния, а также львиный зев и сальвия. Украшать столицу будут 20 видов цветов, обещают в мэрии Бишкека. В настоящее время работники МП "Зеленстрой" совместно с местными архитекторами подготовили эскизы цветочных клумб. Сотрудники предприятия производят обрезку лиственных и хвойных деревьев в парках и скверах, поднимают крону и вырезку отдельно растущей поросли.