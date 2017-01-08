Бишкек в тумане. Осторожно, скользко! Прогноз погоды на 8 января

Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 января. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных районах слабый снег.
В Чуйской, Таласской областях без осадков, местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха: Чуйская область ночью: -4...-9, днем: -3...2
Таласская область ночью: -5...-10, днем: -4...1
Баткенская область ночью: -3...-8, днем: -2...3
Ошская и Жалал-Абадская области: ночью: -2...-7, днем: -1...4
Иссык-Кульская область: ночью: -5...-10, днем: -3...2
Нарынская область: ночью: -20...-25, днем: -8...-13
В Бишкеке 8 января без осадков, ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью -7...-9, максимальная температура воздуха днем 0...2.