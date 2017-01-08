Бишкек в тумане. Осторожно, скользко! Прогноз погоды на 8 января

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Алексей Тимаев

Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 января. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных районах слабый снег.

В Чуйской, Таласской областях без осадков, местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура воздуха: Чуйская область ночью: -4...-9, днем: -3...2

Таласская область ночью: -5...-10, днем: -4...1

Баткенская область ночью: -3...-8, днем: -2...3

Ошская и Жалал-Абадская области: ночью: -2...-7, днем: -1...4

Иссык-Кульская область: ночью: -5...-10, днем: -3...2

Нарынская область: ночью: -20...-25, днем: -8...-13

В Бишкеке 8 января без осадков, ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью -7...-9, максимальная температура воздуха днем 0...2.

URL: http://www.vb.kg/353216
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