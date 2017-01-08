Жизнь по "понятиям" до самой смерти. В Бразилии убиты 90 заключенных

В Бразилии 6 января произошли третьи за неделю беспорядки в тюрьмах. В результате были убиты по меньшей мере 33 заключенных; общее число погибших превысило 90 человек, сообщает Центральноазиатская служба новостей

Столкновения между заключенными произошли в тюрьме в штате Рорайма. Тела части погибших были изуродованы: некоторые из них были обезглавлены.

По одной из версий, случившееся стало реакцией преступной группировки "Первая столичная команда" (PCC) на недавнее нападение на своих сторонников в тюрьме в соседнем штате Амазонас. По другой версии, пишет Reuters, столкновение произошло в результате внутреннего конфликта между участниками PCC.

1-2 января в одной из тюрем в штате Амазонас произошли беспорядки, предположительно организованные группировкой "Северная семья" (FDN) и направленные против конкурентов из PCC. Столкновения продолжались 17 часов, 56 человек были убиты (некоторые обезглавлены). Четыре человека погибли в ходе столкновений в другой тюрьме в штате.

В результате беспорядков в Амазонасе сбежали 184 заключенных, из них удалось поймать более 60, пишет Associated Press.

Бразилия занимает четвертое место в мире по количеству заключенных после США, Китая и России. Исправительные заведения в стране переполнены: по данным на конец 2014 года, в заключении находятся 622 тысячи человек, при том что тюрьмы рассчитаны на менее чем 372 тысячи человек.