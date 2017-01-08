Граждан КР среди пострадавших в перестрелке в США нет

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ВБ

По предварительным данным Министерства иностранных дел КР, граждан Кыргызстана среди пострадавших в результате стрельбы в штате Флорида (США) нет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 7 января в аэропорту во Флориде (США) мужчина открыл стрельбу. Погибли 5 человек, ранения получили 37 человек

Стрелок открыл огонь в терминале № 2 в зоне выдачи багажа в международном аэропорту Форт-Лодердейл. Он прибыл из Аляски. Оружие хранил в своем багаже, оно было задекларировано.

Как сообщает NBC, подозреваемый - Эстебан Сантьяго. По словам его брата, он служил в Национальной гвардии в Ираке, а затем на Аляске. Но в 2016 году он был уволен из-за нарушения дисциплины. Ему был поставлен диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство", также известное как иракский синдром.

URL: http://www.vb.kg/353220
Теги:
стрельба, США
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