Внимание! Мошенничество по телефону

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Алексей Тимаев

В Сети вчера появилась запись телефонного разговора. Человек, представившийся сотрудником парламента, попытался "развести" сотрудника одной из фирм на 7 200 сомов. Следует отметить, что легенда отъема этой суммы была продумана практически до мелочей. Автор видео, размещенного на Уoutube, утверждает, что деньги мошеннику так и не заплатил, но призвал граждан быть бдительными и осторожными , а также поделился номерами сотовых телефонов, с которых и поступил звонок. Также он высказал предположение, что звонили из мест не столь отдалённых.

URL: http://www.vb.kg/353224
Теги:
мошенничество
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Комментарии
Морис
08.01.2017, 15:17

Этот развод стар как мир !!!!

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Бек
08.01.2017, 16:20

Этого петуха на первой минуте надо было послать...

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tt tt
08.01.2017, 19:20
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Комментариев: 335

Бек

Этого петуха на первой минуте надо было послать..

согласен!!!  мошенник-мырк......

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улан
08.01.2017, 20:40

Год назад вроде под видом покупки часов так когото мурыжили...тоже типа из белого дома звонили

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123
08.01.2017, 22:45

даааааа, как все продумал,а?! И хорошо, что сразу не послал его "Сергей". Хоть послушать можно, как люди могут разводить. Чтоб потом, не дай Бог, не попасться на удочку.

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