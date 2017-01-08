Внимание! Мошенничество по телефону

В Сети вчера появилась запись телефонного разговора. Человек, представившийся сотрудником парламента, попытался "развести" сотрудника одной из фирм на 7 200 сомов. Следует отметить, что легенда отъема этой суммы была продумана практически до мелочей. Автор видео, размещенного на Уoutube, утверждает, что деньги мошеннику так и не заплатил, но призвал граждан быть бдительными и осторожными , а также поделился номерами сотовых телефонов, с которых и поступил звонок. Также он высказал предположение, что звонили из мест не столь отдалённых.