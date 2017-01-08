Турция обвиняет США в кибератаках и массовых отключениях электричества

Министр энергетики Турции Берат Албайрак обвинил США в кибератаках, которые, по его словам привели к массовым отключениям электричества в Стамбуле, сообщает сегодня Turkish Minute.

"Вчера мы столкнулись с интенсивной атакой, исходившей из США. Таким атакам систематически подвергаются различные подразделения министерства энергетики, однако мы все их отразили", - заявил глава ведомства.

Массовые отключения электроэнергии на минувшей неделе происходили в Стамбуле и его окрестностях. Албайрак отчитался о том, что ситуация улажена, а ответственным вынесены "серьезные предупреждения". Однако это не избавило его от волны критики: министра обвиняют в неспособности справиться с проблемой и напоминают о том, что эту должность он занял благодаря родству с президентом Турции (Албайрак женат на дочери Эрдогана).