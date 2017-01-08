По делу об убийстве посла России в Турции арестованы пять человек

В Турции арестованы пять человек, подозреваемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Как сообщает агентство Anadolu, четверо арестованных служили в полиции вместе с убийцей. Еще один подозреваемый является сторонником бывшего имама и проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Арестованных обвиняют в причастности к деятельности террористической организации.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Анкаре. Посла застрелил сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ. После убийства преступник прокричал несколько фраз про войну в Сирии и осаду Алеппо. Позже в сети было распространено видео этих трагических кадров