В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 9 января не будет света

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ВБ

ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 9 января в городе Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

В жилом массиве Энесай из-за проведения профилактических работ электричества не будет с 9.00 до 17.00

В ж/м Киргизия-1, Ынтымак, Арча-Бешик (восточная часть) электроснабжение прервется всего на 2 часа - с 10.00 до 12.00

ж/м Кок-Жар (ул. Конорчок, Шоокум) света не будет с 9.00 до 15.00

Ожидаются также перебои в электроснабжении и в некоторых районах Чуйской области.

Так, в селе Военно-Антоновка (ул.Кирова, Пионерская, Первомайская, Шевченко, Крупская) электричество будет отсутствовать с 9-ти утра до 5-ти вечера.

В городе Кара-Балта (ул.Кожомбердиева, Чкалова, Пушкина, Крылова, Фрунзенская, Жайыл Баатыра, Крупской, Комсомольская, Садовая, Центральная, 8 Марта, пер. Садовый) профилактические работы продлятся с 9.00 до 13.00.

URL: http://www.vb.kg/353232
Теги:
отключение электроэнергии, Северэлектро
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