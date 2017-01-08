Комиссия по приему платежей возвращена на прежний уровень

Молодцы антимонополия, не зря свой хлеб едят. Но вот сговор терминальщиков, не должен оставаться безнаказанным, хотя бы на законодательном уровне их надо контролировать чтобы больше подобных финтов не выкидывали. У людей терпение не резиновое.
Мобильный оператор О! информирует об урегулировании вопроса с платежными системами по комиссии по приему платежей для абонентов компании.
В самое ближайшее время комиссия, взимаемая платежными операторами с абонентов при пополнении баланса, будет возвращена на прежний уровень и составит не более 5 сомов.
Со стороны ООО "НУР Телеком" были приняты все возможные меры, чтобы защитить интересы и права клиентов компании, урегулировать ситуацию с операторами платежных систем, а также возвратить размер комиссии, взимаемой с абонентов О!, на прежний уровень.
Выражаем свою благодарность государственному агентству антимонопольного регулирования за оперативное содействие в решении этого вопроса.
Стоит отметить, что абоненты мобильного оператора О! могут пополнять мобильный счет абсолютно бесплатно в разветвленной сети офисов продаж и обслуживания, воспользовавшись картами оплаты, а также в отделениях "Бишкекпочтасы" и в терминалах "Оптима банк". Кроме этого, есть возможность оплачивать услуги связи без комиссии с помощью электронных кошельков Umai, "Элсом" или с помощью банковской карты.
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