Комиссия по приему платежей возвращена на прежний уровень

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Мобильный оператор О! информирует об урегулировании вопроса с платежными системами по комиссии по приему платежей для абонентов компании.

В самое ближайшее время комиссия, взимаемая платежными операторами с абонентов при пополнении баланса, будет возвращена на прежний уровень и составит не более 5 сомов.

Со стороны ООО "НУР Телеком" были приняты все возможные меры, чтобы защитить интересы и права клиентов компании, урегулировать ситуацию с операторами платежных систем, а также возвратить размер комиссии, взимаемой с абонентов О!, на прежний уровень.

Выражаем свою благодарность государственному агентству антимонопольного регулирования за оперативное содействие в решении этого вопроса.

Стоит отметить, что абоненты мобильного оператора О! могут пополнять мобильный счет абсолютно бесплатно в разветвленной сети офисов продаж и обслуживания, воспользовавшись картами оплаты, а также в отделениях "Бишкекпочтасы" и в терминалах "Оптима банк". Кроме этого, есть возможность оплачивать услуги связи без комиссии с помощью электронных кошельков Umai, "Элсом" или с помощью банковской карты.

В центре внимания

URL: http://www.vb.kg/353235
Теги:
сотовый оператор, #O!
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Комментарии
Bala Bala
08.01.2017, 19:43
Карма: +17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 3
Комментариев: 5

Молодцы антимонополия, не зря свой хлеб едят. Но вот сговор терминальщиков, не должен оставаться безнаказанным, хотя бы на законодательном уровне их надо контролировать чтобы больше подобных финтов не выкидывали. У людей терпение не резиновое.

+2
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Нурлан Аскеров
08.01.2017, 20:33
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 5
Комментариев: 10

Мои поздравления оператору, за то что удалось отстоять права своих клиентов. Терминальщиков впредь надо жестко регулировать.

+1
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Красивое Смешное
08.01.2017, 21:41
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 8

Ну что владельцы терминалов? Мегаком следующий, да? Не плохо же рубанули на праздник то да? Завязывайте, добром такое не кончится.

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