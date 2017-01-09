Глава Пентагона назвал нулевым вклад России в борьбу с ИГ

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Министр обороны США Эштон Картер охарактеризовал вклад России в борьбу с "Исламским государством" как нулевой. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC, сообщает Лента.ру.

По мнению Картера, Россия, заявив, что будет бороться в Сирии с ИГ и помогать урегулировать там гражданскую войну, не сделала ничего из этого.

Он добавил, что политика России приводит к тому, что прекратить гражданскую войну в Сирии сложнее, из-за нее конфликт усилился.

29 декабря 2016 года российский президент Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров.

Режим прекращения огня на всей территории Сирии вступил в силу 30 декабря в 00:00. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

URL: http://www.vb.kg/353240
Теги:
Россия, США, терроризм, ИГИЛ
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 16:10
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Главное США начали войну по всему миру и теперь виновата Россия!? Самые умные нашлись тут!

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