США и Южная Корея планируют создать отряд для убийства Ким Чен Ына

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Американский спецназ планирует присоединиться к операции по убийству лидера КНДР Ким Чен Ына, которую намерена провести Южная Корея в случае начала боевых действий на полуострове. Об этом сообщает Lenta.ru, со ссылкой на "Ёнхап".

Численность спецотряда, который планируется сформировать уже в этом году, составит от одной до двух тысяч человек. Командовать ими будет южнокорейская сторона. Отмечается, что помимо убийства Ким Чен Ына, в задачи бригады входит нейтрализация высшего политического и военного руководства Северной Кореи.

Также Сеул и Вашингтон в 2017 году намерены увеличить количество совместных учений.

О планах Южной Кореи по созданию специальных войск, предназначенных для уничтожения командных пунктов и ликвидации руководства КНДР, сообщалось еще в октябре 2016-го. Однако речи о том, что к операции могут присоединиться Соединенные Штаты, тогда не шло.

URL: http://www.vb.kg/353242
Теги:
США, убийство
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