Теракт в Стамбуле совершил узбекистанец. Личность установлена

Турецкая полиция установила личность террориста напавшего в новогоднюю ночь на посетителей ресторана в Стамбуле. Об этом сообщила турецкая газета Daily Sabah.

Издание со ссылкой на данные полиции пишет, что жестокую расправу учинил гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан. Следствие также установило, что нападавший сделал 180 выстрелов, после чего скрылся через помещение кухни клуба.

Напомним, в ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле вооруженный автоматом преступник убил 39 человек. Еще около 70 посетителей были ранены.

По делу о теракте в Стамбуле задержаны 40 человек. Ранее турецкие СМИ обвиняли в совершении нападения гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова.