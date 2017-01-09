Бразилия: в ходе новых столкновений погибли четверо заключенных

150  0
www

По меньшей мере четверо заключенных погибли в ходе новых столкновений между членами соперничающих преступных группировок в тюрьме бразильского города Манаус, сообщает Би-би-си.

Власти штата Амазонас сообщили, что трое из жертв столкновений в тюрьме "Видал Пессон", расположенной в центре Манауса, были обезглавлены, один задушен.

Всего за минувшую неделю в тюрьмах Бразилии погибли около ста заключенных.

Тюрьма "Видал Пессон" была открыта для того, чтобы разместить часть заключенных из тюремного комплекса "Анисио Жобим" в Манаусе, где неделю назад в ходе 17-часового бунта погибли 56 человек.

87 заключенным удалось бежать, однако 40 из них уже пойманы и водворены на прежнее место, сообщают местные власти.

В пятницу в соседнем штате Рорайма в ходе беспорядков в тюрьме погибли 33 человека. У нескольких человек также были отрезаны головы.

Бразилия занимает четвертое место в мире по числу заключенных - после США, Китая и России. Всего в тюрьмах страны содержатся около 600 тысяч человек.

Как утверждают правозащитники, многие тюрьмы фактически контролируются преступными группировками.

URL: http://www.vb.kg/353247
Теги:
Бразилия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  