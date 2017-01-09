Бразилия: в ходе новых столкновений погибли четверо заключенных

По меньшей мере четверо заключенных погибли в ходе новых столкновений между членами соперничающих преступных группировок в тюрьме бразильского города Манаус, сообщает Би-би-си.

Власти штата Амазонас сообщили, что трое из жертв столкновений в тюрьме "Видал Пессон", расположенной в центре Манауса, были обезглавлены, один задушен.

Всего за минувшую неделю в тюрьмах Бразилии погибли около ста заключенных.

Тюрьма "Видал Пессон" была открыта для того, чтобы разместить часть заключенных из тюремного комплекса "Анисио Жобим" в Манаусе, где неделю назад в ходе 17-часового бунта погибли 56 человек.

87 заключенным удалось бежать, однако 40 из них уже пойманы и водворены на прежнее место, сообщают местные власти.

В пятницу в соседнем штате Рорайма в ходе беспорядков в тюрьме погибли 33 человека. У нескольких человек также были отрезаны головы.

Бразилия занимает четвертое место в мире по числу заключенных - после США, Китая и России. Всего в тюрьмах страны содержатся около 600 тысяч человек.

Как утверждают правозащитники, многие тюрьмы фактически контролируются преступными группировками.