90-летняя ветеран добилась своего. Из-за строительства здания завели дело

По факту строительства здания возле жилого дома на улице Ибраимова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

Уголовное дело было возбуждено по статье 353 (самоуправство) УК КР. Сейчас ведется следствие.

Ранее Бишкекглавархитектура направила письмо в Госрегистр об аннулировании права временного пользования земельным участком.

Напомним, строительный конфликт на участке на улице Ибраимова возник еще в 2007 году, когда его приобрел неизвестный застройщик. В начале текущего года он приступил к строительству и огородил участок, вырубил деревья. Жители этого дома, которые изначально выступали против возведения здания на этом участке, неоднократно обращались к городским властям.

Как выяснилось, земельный участок под проектирование и строительство стоматологического центра площадью 0,03 гектара предоставлен постановлением мэрии Бишкека за №78 от 20 февраля 2008 года гражданину А. Нураеву. Имеется удостоверение на право пользования земельным участком серии В №062766. Согласно договору купли-продажи за № 87687 от 30 июля 2009 года, право пользования участком перешло А. Койфману. Проект разработан и согласован от 19 ноября 2009 года.

В очередной раз на строительство пожаловалась жительница дома № 42, 90-летняя ветеран труда. Она сделала видеообращение президенту Алмазбеку Атамбаеву, в котором просила не лишать единственного окна в мир.