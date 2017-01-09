Средняя пенсия по КР составляет 5 тысяч, максимальная - 100 тысяч сомов

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Гулиза Авазова

Средняя пенсия в Кыргызстане на сегодняшний день составляет 5 тыс. 150 сомов, а максимальная - 100 тысяч сомов. Об этом сегодня, 9 января, сообщил председатель Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, ранее максимальная пенсия составляла 175 тыс. сомов, а минимальная - 1 800.

Депутат Сайдулла Нышанов поинтересовался, почему проработавший 29 лет в школе учитель получает 2 900 сомов, а также предложил внести изменения в закон, чтобы поднять пенсию таким слоям населения.

"А тех, кто получает по 100 тысяч, мы прекрасно знаем. Их очень мало, но и они в свое время сидели на хороших местах", - сказал он.

На что глава Соцфонда ответил, что пенсия зависит от того, сколько в свое время человек со своей зарплаты перечислял в Социальный фонд. "Но мы каждый год делаем индексацию, и с 2010 года мы подняли среднюю пенсию для инвалидов 1-й группы, с этого года также поднимем, учитывая прожиточный минимум", - добавил он.

Отметим, сегодня комитет рассматривает два проекта Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Социального фонда КР на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы", а также "О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы".

URL: http://www.vb.kg/353250
Теги:
пенсии, Социальный фонд
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Комментарии
MaX asdf
09.01.2017, 11:15
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Комментариев: 900

А чего нынешнюю минимальную не озвучили? Видимо все те же 1800 сомов.

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мэн
09.01.2017, 11:59

те же корупционеры получают макс?

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Али
09.01.2017, 12:52

Максимальная кажись только у Розиты Отунбаевой.

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Чел
09.01.2017, 14:06

А еще усредненная пенсия составляет 52,5 тыс. сом в месяц. Как так можно, удоды.

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Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 15:52
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MaX asdf

А чего нынешнюю минимальную не озвучили? Видимо все те же 1800 сомов.

Раз не озвучили значит так и есть! А ты я вижу готов на все ради денег, чтоб очернить все хорошее! 

Просто наблюдение! 

Да в стране не все так хорошо как например в Дании или в Швеции! Но надо вместе выходить из этого, а не наоборот дальше топить друг друга ради власти!

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