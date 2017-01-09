Мюзикл "Ла-Ла Лэнд" получил семь премий "Золотой глобус"

Музыкальная трагикомедия "Ла-Ла Лэнд" выиграла в семи номинациях на 74-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". Как передает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт кинопремии, "Ла-Ла Лэнд" победил в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий", "Лучшая песня" и "Лучший саундтрек". Статуэтки за лучшие женскую и мужскую роли в комедии или мюзикле получили исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг. Дэмьен Шазелл победил в номинации "Лучший режиссер".

Премию в номинации "Лучший фильм-драма" получил "Лунный свет" Барри Дженкинса. Лучшими драматическими актерами были признаны Изабель Юппер и Кейси Аффлек. Приз за лучший мультфильм получил "Зверополис" студии Disney. Лучшим телесериалом назвали байопик о королеве Елизавете II "Корона", лучшим телефильмом - первый сезон телесериала "Американская история преступлений".

74-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2016 год проходит в Калифорнии. Премия присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ее вручают по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.