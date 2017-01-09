В 2017 году на пенсии с госбюджета выделено 17 млрд 522 млн сомов

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Гулиза Авазова

В 2017 году на пенсии с республиканского бюджета выделено 17 млрд 522 млн сомов. Об этом сегодня, 9 января, на заседании Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша сообщил председатель Социального фонда КР Тенизбек Абжапаров.

Как сказал Абжапаров, в прошлом году с республиканского бюджета на пенсии было выделено 16 млрд 93 млн сомов.

По словам главы Соцфонда, в основном выделенные средства уходят военнослужащим.

Он также отметил, что средняя пенсия по Кыргызстану составляет 5 100 сомов, максимальная - 100 тыс. сомов. При этом прожиточный минимум в республике находится на уровне 4 600 сомов.

Напомним, сегодня комитет рассматривает два проекта Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Социального фонда КР на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы", а также "О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы".

URL: http://www.vb.kg/353254
Теги:
пенсии, Социальный фонд
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