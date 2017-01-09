Депутат Нышанов: Какую пенсию получит Кулматов с зарплатой $15 тысяч?

Депутат Сайдулла Нышанов поинтересовался, какая пенсия будет у главы Кыргызско-Российского фонда Кубанычбека Кулматова, который сейчас получает зарплату $15 тысяч.

Депутат задался вопросом сегодня, 9 января, на заседании Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша. Он отметил, что парламентарии получают 400 долларов. "Если зарплата высокая, то и пенсия высокая, естественно, будет много недовольных", - сказал он.

Также депутат добавил, что учителя, всю жизнь проработав в школе, получают пенсию 2 900 сомов, и их число растет с каждым годом.

На что глава Соцфонда ответил, что чем больше они со своей зарплаты перечисляют Социальному фонду, тем больше будет составлять их пенсия.

Отметим, на сегодняшний день средняя пенсия составляет 5 100 сомов, а максимальная - 100 тысяч сомов.

Напомним, сегодня комитет рассматривает два проекта Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Социального фонда КР на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы", а также "О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы".