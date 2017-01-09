Депутат Нышанов: Какую пенсию получит Кулматов с зарплатой $15 тысяч?

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Гулиза Авазова

Депутат Сайдулла Нышанов поинтересовался, какая пенсия будет у главы Кыргызско-Российского фонда Кубанычбека Кулматова, который сейчас получает зарплату $15 тысяч.

Депутат задался вопросом сегодня, 9 января, на заседании Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша. Он отметил, что парламентарии получают 400 долларов. "Если зарплата высокая, то и пенсия высокая, естественно, будет много недовольных", - сказал он.

Также депутат добавил, что учителя, всю жизнь проработав в школе, получают пенсию 2 900 сомов, и их число растет с каждым годом.

На что глава Соцфонда ответил, что чем больше они со своей зарплаты перечисляют Социальному фонду, тем больше будет составлять их пенсия.

Отметим, на сегодняшний день средняя пенсия составляет 5 100 сомов, а максимальная - 100 тысяч сомов.

Напомним, сегодня комитет рассматривает два проекта Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Социального фонда КР на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы", а также "О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы".

URL: http://www.vb.kg/353257
Теги:
пенсии, Социальный фонд
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Комментарии
f1
09.01.2017, 13:37

Кулматов сам богатый человек, бизнес у него с Москвой, но жадный. Ну поставьте в этом Фонде адекватную зарплату, а то в рот двумя руками пихают. В стране где учителя получают 5 тыс сом неправильно получать больше 1 млн сом.

Любимчик президента так подставляет его плюя на общественное мнение и всех кроме него, 

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Малик
09.01.2017, 13:54

Зачем  ему вообще пенсия ....?

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Элиза
09.01.2017, 14:25

Глава соцфонда такой умный, зарплата для чего?

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Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 15:55
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А Нышанов то что этим вопросом задался? Сам то ведь даже не знает, что такое пенсия...

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MaX asdf
10.01.2017, 01:27
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У главы соцфонда вообще с головой проблемы. Учителя и так мизерные зарплаты получают, куда еще больше в соцфонд перечислять? Если они будут больше перечислять, то им жить не на что будет и могут вообще до пенсии не дожить. Чинуша в очередной раз показал насколько чиновники из верхушки оторваны от реального мира.

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