КНДР заявила о готовности запустить межконтинентальную ракету

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Власти КНДР выступили с заявлением, что могут испытать межконтинентальную баллистическую ракету в любое время после угроз США их сбивать.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters, снаряд может быть запущен из любой точки, которую выберет лидер страны Ким Чен Ын. По данным официальных лиц, Пхеньян близок к началу испытаний этой ракеты.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC предупредил, что ядерный потенциал Северной Кореи представляет "серьезную угрозу" для США.

"Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы стараемся быть впереди этого с нашей противоракетной обороной для того, чтобы убедиться, что мы усовершенствовали их количество, их тип. Так что мы уверены, что можем защитить себя", - сказал глава американского силового ведомства.

Картер подчеркнул, что оборонное ведомство США должно "оставаться на шаг впереди Северной Кореи" и готово сбивать запущенные Пхеньяном ракеты в случае, если они "будут направляться к нашей территории или территории наших друзей и союзников".

URL: http://www.vb.kg/353261
Теги:
Северная Корея
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