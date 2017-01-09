Депутат призвал Соцфонд воспользоваться услугами госбанков и поддержать их

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Гулиза Авазова

Депутат Зиядин Жамалдинов призвал главу Социального фонда Кыргызстана Тенизбека Абжапарова воспользоваться услугами государственных банков и поддержать их. Об этом он заявил сегодня, 9 января, на заседании Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Ранее Абжапаров заявил, что средства в бюджет Соцфонда поступают от ценных бумаг, которых выпускает Министерство финансов. 70% депозита хранится в Национальном банке, а остальные 30% - в других банках, в том числе и частных.

По словам Жамалдинова, государственные банки должны быть в приоритете, нежели частные.

Напомним, сегодня комитет рассматривает два проекта Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Социального фонда КР на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы", а также "О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы".

URL: http://www.vb.kg/353262
Теги:
банковский сектор, Министерство финансов
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 16:16
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Страна должна поддерживать отечественное! Народ должен поддерживать только свое и своих! Дело коснулось и банков, значит надо тоже поддерживать их!

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