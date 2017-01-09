Депутат возмутился нецелевым использованием путевок Фонда оздоровления

Кыргызстанцы даже не знают, что трудящимся положены путевки, хотя деньги в Фонд оздоровления отчисляют. Об этом заявил депутат Руслан Казакбаев сегодня, 9 января, на заседании Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Он поинтересовался, сколько граждан смогли поправить здоровье через этот фонд. "Людям из регионов куда обращаться, чтобы получить путевки в санаторий?" - спросил он.

На что представитель Федерации профсоюзов КР Жээнбек Осмоналиев ответил, что желающие могут обратиться в профсоюзы на местах и получить путевку, если они выплачивали средства.

По данным Осмоналиева, в 2015 году не по целевому назначению использован миллион сомов, который потратили на заработную плату. Также 247 млн сомов выдали Фонду оздоровления на путевки трудящихся.