В городах Бишкек и Ош изъято незаконно хранящееся оружие

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ВБ

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД г. Ош задержали владельца автомашины "Ауди А6" - 25-летнего жителя Ошской области Кара-Кульджинского района.

В салоне автомашины обнаружены и изъяты документы на автомашину "Дэу Тико", наручники, нож, три домкрата, три различных ключа от автомашин, травматический пистолет "ПМ-Т" калибра 9 мм без разрешительных документов.

В настоящий момент задержанный передан в следственный отдел УВД г. Ош для проверки причастности к совершению каких-либо преступлений.

Кроме того, оперативниками УВД Свердловского района г. Бишкек обнаружен и изъят сигнальный пистолет МР 371 без соответствующих документов, принадлежащий 20-летнему бишкекчанину А.Р. Оружие передано в отдел по лицензионно-разрешительной работе территориального управления милиции.

Проводится дальнейшее разбирательство.

URL: http://www.vb.kg/353266
Теги:
оружие, Ош, Бишкек
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