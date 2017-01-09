Депутаты поддержали изменения законодательства по части парковой зоны

Сегодня, 9 января, в ходе заседания парламентского Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Мирлан Бакиров внес на рассмотрение депутатов во втором чтении законопроект "О внесении изменения в Земельный кодекс КР". В поправках указывается, что 25% территории парковой зоны по стране должно сдаваться в аренду одному человеку.

Как пояснил инициатор проекта закона, сейчас территория парковых зон сдается в аренду частным лицам, а те в свою очередь сдают свой участок под субаренду.

"Арендаторы сдают парковую территорию под разные аттракционы. Все это происходит без генерального плана. Согласно новым поправкам, земля парковой зоны сдается на 15 лет одному человеку. В итоге 70% парковых зон будут составлять зеленые насаждения, 5% - дороги и 25% - частная территория", - сказал Бакиров.

На это депутат от фракции "Кыргызстан" Дастанбек Джумабеков ответил, что нельзя отдавать всю землю одному человеку, так как это приведет к монополизации.

"Нужно исключить ту норму, где 25% парковой зоны отдается одному человеку в аренду. Я считаю, что можно разрешить и субаренду. Пусть субарендаторы платят налоги и исполнят все остальные требования законодательства, но и им тоже нужно дать возможность установить свой киоск или аттракцион. Сейчас в том же парке Панфилова люди взяли в аренду землю и установили там батуты, кафе из легких конструкций и т.д., они платят налоги. Однако я согласен с поправками, где указывается, что 70% территории остается в первоначальном виде", - отметил Джумабеков.

В итоге комитет направил законопроект на рассмотрение парламента во втором чтении.