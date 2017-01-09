Задержаны двое нарушителей госграницы

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ВБ

8 января пограничный наряд пункта пропуска "Кайрагач-автодорожный" задержал двух нарушителей государственной границы, которые попытались выехать из Кыргызстана в Таджикистан вне пункта пропуска. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Задержанными оказались несовершеннолетняя девушка и молодой человек, у которых отсутствовали необходимые для пересечения государственной границы документы.

Со слов задержанных, они являются гражданами Кыргызстана. Для установления личности и дальнейшего разбирательства по факту незаконного пересечения госграницы нарушители были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: http://www.vb.kg/353270
Теги:
Таджикистан
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