Подросток убил друга из ревности к девочке

2964  0
Глеб Куренев

Милиционеры задержали 17-летнего парня, который подозревается в убийстве друга. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

С заявлением в милицию обратилась 51-летняя жительница Беловодска. Женщина сообщила, что ее 15-летний сын пропал без вести. По данному факту начались поисковые мероприятия. Опросили соседей, друзей, проверили и места, где предположительно мог находиться подросток.

Неподалеку от дома заявительницы, у болота, милиция нашла труп подростка. На теле было 9 ножевых ранений - 6 в область спины и 3 в груди. По подозрению в убийстве был задержан 17-летний друг убитого.

В ходе обыска дома подозреваемого обнаружили нож и мобильный телефон покойного. Также было установлено, что подозреваемый и погибший были влюблены в одну и ту же девочку. На этой почве у них произошел конфликт, вследствие чего старший товарищ нанес многочисленные ножевые ранения младшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство" УК КР. Задержанный водворен в ИВС ОВД Московского района.

Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/353271
Теги:
убийство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  