Подросток убил друга из ревности к девочке

Милиционеры задержали 17-летнего парня, который подозревается в убийстве друга. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

С заявлением в милицию обратилась 51-летняя жительница Беловодска. Женщина сообщила, что ее 15-летний сын пропал без вести. По данному факту начались поисковые мероприятия. Опросили соседей, друзей, проверили и места, где предположительно мог находиться подросток.

Неподалеку от дома заявительницы, у болота, милиция нашла труп подростка. На теле было 9 ножевых ранений - 6 в область спины и 3 в груди. По подозрению в убийстве был задержан 17-летний друг убитого.

В ходе обыска дома подозреваемого обнаружили нож и мобильный телефон покойного. Также было установлено, что подозреваемый и погибший были влюблены в одну и ту же девочку. На этой почве у них произошел конфликт, вследствие чего старший товарищ нанес многочисленные ножевые ранения младшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство" УК КР. Задержанный водворен в ИВС ОВД Московского района.

Ведется следствие.