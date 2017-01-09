На улицах Бишкека устанавливают новые современные фонари

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В столице ведется масштабная работа по реконструкции уличного освещения. Предприятие "Бишкексвет" заменило более 1 600 современных энергосберегающих фонарей.
Пресс-служба мэрии сообщила, на каких улицах и проспектах уже установлены новые осветительные приборы:
Также, подчеркивают в муниципалитете, начата установка 163 энергосберегающих светильников на улице Гагарина - от проспекта Айтматова до улицы Ак-Бата. Ведется работа по освещению фонтанного комплекса "Рыбки". В Бишкеке планируется установить еще порядка 2 500 новых фонарей.