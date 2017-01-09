На улицах Бишкека устанавливают новые современные фонари

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Кирилл Степанюк

В столице ведется масштабная работа по реконструкции уличного освещения. Предприятие "Бишкексвет" заменило более 1 600 современных энергосберегающих фонарей.

Пресс-служба мэрии сообщила, на каких улицах и проспектах уже установлены новые осветительные приборы:

  1. проспект Жибек Жолу - от улицы Абдрахманова до Лермонтова (308 штук);
  2. проспект Чуй - от улицы Абдрахманова до Лермонтова (274);
  3. улица Токомбаева - от Байтик Баатыра до Шабдан Баатыра (340);
  4. улица Горького - от проспекта Чингиза Айтматова до Ауэзова (226);
  5. улица Медерова (99);
  6. проспект Эркиндик - от проспекта Жибек Жолу до улицы Линейной (84);
  7. проспект Дэн Сяопина - от улицы Фучика до Алыкулова (222).

Также, подчеркивают в муниципалитете, начата установка 163 энергосберегающих светильников на улице Гагарина - от проспекта Айтматова до улицы Ак-Бата. Ведется работа по освещению фонтанного комплекса "Рыбки". В Бишкеке планируется установить еще порядка 2 500 новых фонарей.

URL: http://www.vb.kg/353276
Теги:
мэрия, уличное освещение, Бишкек
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 16:19
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Комментариев: 252

радует такая новость! больше позитива господа!

-1
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Чел
09.01.2017, 17:22

Позитива хочется побольше, но когда видишь, что на ул.Горького после Абая фонари моргают, позитив пропадает.

+1
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MaX asdf
10.01.2017, 01:47
Карма: +219
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Комментариев: 900

Эта новость видимо должна восприниматься как позитив? Радоваться то особо нечему. Что толку от этих современных фонарей, если включать их будет все так же человек или автомат на станции по расписанию составленному глупцом? Как и раньше будут включаться позже чем надо и выключаться раньше чем надо. Если  бы они на эти фонари поставили фотореле, чтобы он сами включались в темное время, вот тогда это  были бы современных фонари. Но наши чинуши видимо еще не выучили такое слово, они только "светодиод" знают.

Вот почему раньше, при Союзе, стояли такие несовременные по нынешним меркам газоразрядные лампы и даже простые лампы накаливания,  но при этом было светло везде, даже в самых маленьких переулках в селах? А сейчас каждый год заявляют о установке современных фонарей, стоящих кучу денег, но при этом на улицах темно, как в одном месте у представителя африканской расы?

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