На улицах Бишкека устанавливают новые современные фонари

Эта новость видимо должна восприниматься как позитив? Радоваться то особо нечему. Что толку от этих современных фонарей, если включать их будет все так же человек или автомат на станции по расписанию составленному глупцом? Как и раньше будут включаться позже чем надо и выключаться раньше чем надо. Если бы они на эти фонари поставили фотореле, чтобы он сами включались в темное время, вот тогда это были бы современных фонари. Но наши чинуши видимо еще не выучили такое слово, они только "светодиод" знают.

Вот почему раньше, при Союзе, стояли такие несовременные по нынешним меркам газоразрядные лампы и даже простые лампы накаливания, но при этом было светло везде, даже в самых маленьких переулках в селах? А сейчас каждый год заявляют о установке современных фонарей, стоящих кучу денег, но при этом на улицах темно, как в одном месте у представителя африканской расы?