Президент КР выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Ирана

Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с кончиной экс-президента Исламской Республики Иран Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о безвременной кончине Председателя Совета по целесообразности, государственного деятеля, экс-президента Исламской Республики Иран - Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени кыргызского народа и от себя лично выражаю вам и всему иранскому народу искренние соболезнования", - говорится в телеграмме главы государства.