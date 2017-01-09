Президент КР выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Ирана

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Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с кончиной экс-президента Исламской Республики Иран Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о безвременной кончине Председателя Совета по целесообразности, государственного деятеля, экс-президента Исламской Республики Иран - Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени кыргызского народа и от себя лично выражаю вам и всему иранскому народу искренние соболезнования", - говорится в телеграмме главы государства.

URL: http://www.vb.kg/353279
Теги:
Иран, соболезнование
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