В Кыргызстане предлагают ввести безналичный расчет за обучение в вузах

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Аида Джумашева

Сегодня, 9 января, в ходе заседания  парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев внес на обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон "Об образовании".

По словам парламентария, основной целью законопроекта является перевод оплаты за обучение в безналичной форме.

"К примеру, тот же национальный университет может перечислять через Нацбанк плату за обучение. Так мы будем знать денежный оборот частных учебных заведений. У министра образования нет информации о точном количестве иностранных студентов и какую сумму они платят", - сказал Бекешев.

URL: http://www.vb.kg/353281
Теги:
вуз, парламент, деньги, Дастан Бекешев, НБ КР
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Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 16:20
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