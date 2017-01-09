В Кыргызстане предлагают ввести безналичный расчет за обучение в вузах

Сегодня, 9 января, в ходе заседания парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев внес на обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон "Об образовании".

По словам парламентария, основной целью законопроекта является перевод оплаты за обучение в безналичной форме.

"К примеру, тот же национальный университет может перечислять через Нацбанк плату за обучение. Так мы будем знать денежный оборот частных учебных заведений. У министра образования нет информации о точном количестве иностранных студентов и какую сумму они платят", - сказал Бекешев.